Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, Muğla’nın Fethiye ilçesinde kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi

Fethiye’de bir restoranda düzenlenen programda Safi, taraftarlar ve kongre üyeleri tarafından karşılandı.

Buluşmada Safi’ye, Fethiye Fenerbahçeliler Derneği tarafından çiçek ve atkı takdim edildi.

Burada konuşan Safi, adaylık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adaylığını erken açıkladığını belirten Safi, çeşitli iddialara rağmen duruşlarını koruduklarını belirterek, "Önümüzdeki hafta yapılacak seçimde sizlerin teveccühü ile seçimimizi kazanacağız ve Fenerbahçe’mizin şanlı tarihi bir kere daha başlayacak." dedi.

Programın sonunda Safi, taraftarların sorularını yanıtladı ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.