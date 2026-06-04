Fenerbahçe’de seçime sayılı günler kala başkan adayları vaatlerini açıklamaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin başkan adayı Hakan Safi, Sporting Lizbon’un santrforu Luis Suarez'den sonra bugün bir yeni transfer daha açıkladı.

Hakan Safi açıklamasında, "Hoş geldin Merih Demiral. Cesur adam, yürekli adam. Yapacaklarımı anlattığım zaman 'Büyük başkanım, senin için her yere gelirim' dedi. Kendisine hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı.

PORTO BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Hakan Safi ayrıca yaptığıı açıklamada, "Başkan seçilirsem, Luis Suarez seneye Fenerbahçe forması giyecek! Porto Başkanı Villas Boras aradı; 'Büyük bir iş başardın, ben alacaktım! Nasıl başardın?' dedi."