Fenerbahçe'de başkanlık seçimi boyunca adı geçen yıldızlar arasından Hakan Safi'nin duyurduğu Mason Greenwood ismi, tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Kulübün mali sıkıntıları nedeniyle Marsilya'dan ayrılığına kesin gözüyle bakılan İngiliz hücumcunun transfer ihtimali, Sarı-Lacivertli taraftarlarda da büyük bir heyecan yaratmıştı.

İSPANYOL DEVİYLE MASAYA OTURACAK

İspanyol basınında çıkan haberlere göre 24 yaşındaki skorer futbolcu ve La Liga devi Atletico Madrid arasında yürütülen görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Madrid ekibinin teknik direktörü Diego Simeone'nin de çok istediği İngiliz yıldızın kısa süre içinde imza atmak üzere İspanya'ya gitme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Haberde, İspanyol devinin Marsilya'ya Greenwood için yaklaşık 55 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Madrid ekibinin, başta Roma olmak üzere birçok talibi bulunan Greenwood'un transferini bitirmek için aceleci davrandığı kaydedildi.

SAFİ'NİN EN ÇOK KONUŞULAN HAMLESİYDİ

Mason Greenwood, Fenerbahçe'deki seçim öncesi Hakan Safi'nin duyurduğu isimler arasında en çok konuşulan futbolcu olmuştu. Safi'nin Greenwood ile anlaşma sağladığını açıklaması, dünya basınında da önemli yer bulmuştu.

Transfermarkt'a göre 55 milyon euro piyasa değerine sahip olan 24 yaşındaki yıldız, geçen sezon Marsilya'da çıktığı 45 maçta 26 gol ve 11 asistlik önemli bir skor katkısı sağladı.