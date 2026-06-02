Fenerbahçe, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurul için geri sayıma geçti. Sarı lacivertli kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım ile başkanlık için yarışacak Hakan Safi'nin teknik direktör adayı da belli oldu.

Safi'nin seçilmesi durumunda bir numaralı teknik direktör adayı Antonio Conte. Ancak İtalyan çalıştırıcıyı isteyen bir tek Fenerbahçe değil.

ARAPLARIN TEKLİFİ DENGEYİ BOZDU

Corriere dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Antonio Conte'ye sezon başına 15 milyon Euro önerdi.

Conte'nin teklifi değerlendirmeye aldığı ve pazar günü yapılacak seçimi Hakan Safi'nin kazanması durumunda görüşmelerin farklı bir boyuta geçebileceği aktarıldı. Haberin detayında Conte'ye cömert teklif sunan tek takımın Fenerbahçe olmadığı, İtalyan teknik adama Suudi Arabistan'dan da sezon başına 25 milyon Euro'yu aşan iki teklifin yapıldığı kaydedildi.

Conte'ye İtalya Futbol Federasyonu seçimlerinin ardından milli takım teknik direktörlüğü de önerilebileceği, ancak bu pozisyon için şu anda favorinin Katar ekibini çalıştıran Roberto Mancini olduğu ve Conte'nin tüm seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.