Fenerbahçe'de gerçekleştirilen tarihi seçimi Aziz Yıldırım, rakibi Hakan Safi'nin önünde büyük bir farkla kazarak yeniden Sarı-Lacivertlilerin 1 numarası oldu. İtalyan futbol efsanesi Paolo Maldini'yi Türkiye'ye getirerek seçim çalışmalarını başlatan ve bu süre zarfında birçok yıldız ismi duyuran Safi ise beklenmedik farklı bir yenilgi aldı.

GÖZDEN KAYBOLMASI MERAK KONUSU OLMUŞTU

Öte yandan 6-7 Haziran'da gerçekleştirilen seçimin ilk gününde Hakan Safi ile birlikte görüntülenen Maldini'nin, tribünde Safi'yle birlikte ilk etapta ayağa kalkmayı reddettiği ve ısrarların ardından kalktığı görüntüler kafalarda soru işareti bırakmıştı. Maldini'nin oylamanın yapıldığı gün gözlerden kaybolması da ayrıca merak konusu olmuştu.

İtalyan basınından Sportmediaset'in haberine göre Maldini, seçim süreci tamamlanmadan önce Safi'nin projesinden tamamen çekilme kararı almıştı. Eski yıldızın bu kararının arkasında ise Safi'nin yürettiği sürecin çok agresif ilerlemesi ve imajına zarar verebilecek bir iletişim dili kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

TRANSFER AÇIKLAMALARI DA ETKİLEDİ

Maldini'nin bu kararının arkasında henüz netlik kazanmamış transferlerin kamuoyuna duyurulmasının da belirleyici olduğu kaydedildi. Başta tüm dünyanın radarında olan Mason Greenwood ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimlerden imza gelmeden transferlerinin açıklanmasının Maldini'yi rahatsız ettiği yazıldı.

"AYAĞINDA SORUN VAR"

İkili arasında daha önce yaşanan bir diyalog da aralarında sorun yaşandığına dair şüpheleri beraberinde getirmişti. Hakan Safi, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde üyelerle bir araya geldiği etkinlikte Paolo Maldini'yi sahneye davet etmiş ancak İtalyan isim bunu kabul etmemişti. Safi de durumu "Ayağında biraz sorun var. Futbolculuk döneminden kalma bir rahatsızlık olabilir" sözleriyle yorumlamıştı.