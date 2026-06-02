Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde son düzlüğe girilirken adaylar son kozlarını oynamaya başladı. Sarı-Lacivertlilerde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim öncesi Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, yüksek profilli oyuncularla yaptığı anlaşmaları masaya sermeye başladı.

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre Hakan Safi, Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Robert Lewandowski'ye yıllık 10 milyon euro olmak üzere iki yıllık sözleşme teklif etti.

EŞİNDEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Öte yandan Robert Lewandowski'nin eşi Anna Lewandowska da sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Anna, takipçilerinden gelen soruları yanıtladığı sırada "Anna Hanım, Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusuna "Türkiye olacak" cevabını verdi.

Bu sezon Barcelona'da 46 maçta sahaya çıkan 37 yaşındaki Lewandowski, 19 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.