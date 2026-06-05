Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim öncesi başkan adayı Hakan Safi, dün katıldığı bir etkinlikte vaatlerini açıkladığı sırada milli yıldız Merih Demiral ile olan fotoğrafını paylaşarak oyuncuyla anlaştığını duyurdu.

KULÜBÜ PAYLAŞIM YAPTI

Fenerbahçe ile anlaştığı söylenen Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi ekibi Al Ahli'den yanıt ise gecikmedi.. Mart ayında sözleşmesini 2029'a kadar uzatan milli futbolcunun ayrılığının gündemde olmadığı belirtilirken, oyuncunun fotoğrafı "Demiral'ın ilk ve son tercihi Al Ahli" notuyla paylaşıldı.

Kulübe yakın bir kaynak ise transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek Merih'in Al Ahli'deki geleceğiyle ilgili herhangi bir soru işareti bulunmadığını ifade etti.