Sezonu Galatasaray'ın arkasında kapatarak şampiyonluk hasretini 11 yıla çıkaran Fenerbahçe'de hafta sonu yapılan başkanlık seçimlerini Aziz Yıldırım kazandı.



8 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'nin başkanı olan Aziz Yıldırım, kongrede rakibi Hakan Safi'ye büyük bir fark attı. Seçime günler kala peş peşe yıldız futbolcular ile anlaştığını ve ön protokol imzaladıklarını duyuran Safi'nin patlattığı transfer bombaları seçimi kazanmaya yetmezken, ünlü iş insanının bu duyurular için adeta bir servet harcadığı öne sürüldü.





20 MİLYON EURO ÇÖPE GİTTİ



Gazeteci İbrahim Seten'in iddiasına göre, aralarında milli futbolcular Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Mason Greenwood ve Luis Suárez gibi yıldız futbolcuların da yer aldığı isimlerle kişisel şartlarda anlaşmaya varan Safi, seçim öncesinde futbolcuların adını duyurabilmek için oyunculara ve menajerlerine ön ödeme yaptı.





4 futbolcu için 10 milyon euroya yakın bedel ödeyen Safi'nin yaptığı harcama, kongrede aldığı mağlubiyetle birlikte buhar oldu. Ayrıca seçim çalışması kapsamında masraflardan kaçmayan Safi'nin aylardır devam eden seçim kampanyası için de 10 milyon euroya yakın bir harcama yaptığı, böylelikle başkanlık seçimlerinde toplam kaybının 20 milyon euroyu aştığı iddia edildi.



'BİR DAHA DA SEÇİME GİRMEM'



Fenerbahçe'ye kendi cebinden 250 milyon euro harcayacağını söyleyen Safi'nin, seçimlerde Yıldırım'a kaybetmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşadığı öğrenilirken, yakın çevresine 'Daha ne yapayım? Daha da seçime girmem' dediği öne sürüldü.