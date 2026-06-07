Fenerbahçe'de seçim günü adaylardan Hakan Safi son kozu olan A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile anlaştıklarını duyururken, oyuncunun kulübü Inter'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, milli yıldızı takımda tutmak istediklerini söyledi.

"SON TRANSFERİMİZ, BİTİRDİK"

Safi, öğleden önce oy kullandığı sırada basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu son transferimiz. Onu da bitirdik. Seçimden sonra inşallah daha da yapacağız" demişti.

"TÜRK DİZİSİ BİZE UĞUR GETİRSİN"

Ancak Safi'nin bu açıklamalarına Inter'den beklenmedik bir yanıt geldi. Inter Sportif direktörü Piero Ausilio, transfer haberi hakkında "Umarım Hakan hakkındaki bu pembe dizi bize geçen sene olduğu gibi yine uğur getirir. Her Türk dizisi bize bir Scudetto ve bir Coppa Italia getirecekse, belki gelecek sene biz de Beşiktaş'ın seçim kampanyasına katılırız. Hakan'ı takımda tutmak istiyoruz."