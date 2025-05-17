Saba Tümer'in programına konuk olan 'Sıcak Büfe'nin başrol oyuncusu Hakan Yılmaz, babasının vefatıyla ilgili konuştu.
Film çekimleri sırasında babasını kaybettiğini söyleyen Yılmaz, şu ifadeler kullandı:
"Filmin çekimlerinin ikinci günüydü. Babamın vefat ettiğini Instagram'dan öğrendim. Bir baktım bana baş sağlığı mesajları geliyor. İnsan ne yapacağını bilemiyor."
"Babamı kaybetmek bana travma oldu. Yönetmenimiz Serdar Gözelekli, 'Abi hemen stop edelim' dedi."
"Sağ olsunlar uçak ayarladılar. İki sahne daha çektim, ondan sonra babamı yerine teslim edip, döndüm."