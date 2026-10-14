Avrupa futbolunun bir numaralı kulüp organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında ikinci haftanın perdesi açıldı. Gecenin en büyük sansasyonlarından biri Milano'da yaşandı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başlayıp 67 dakika sahada kaldığı randevuda Inter, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk etti. Karşılıklı ataklarla nefes kesen bir gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı 4-3 kazanan Club Brugge, İtalyan devine kendi seyircisi önünde soğuk bir duş aldırdı.

BAYERN NORVEÇ'TE KABUSU YAŞADI

Haftanın bir diğer çarpıcı mücadelesinde Alman devi Bayern Münih, Norveç temsilcisi Viking karşısında büyük bir şok yaşadı:

Norveç ekibi, Gianni Stensness ve Peter Christiansen'in golleriyle ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamlayarak tribünleri ayağa kaldırdı. İkinci devrede toparlanan Bavyera temsilcisi, İngiliz süperstarı Harry Kane'in iki golü ve Luis Diaz'ın fileleri sarsmasıyla geri dönerek 3-2 öne geçti. Karşılaşmayı bırakmayan Viking, 90. dakikada Herman Haugen'in kaydettiği golle skoru 3-3'e getirdi ve güçlü rakibinden tarihi bir puan kopardı.

İŞTE GECENİN TÜM MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın ilk gününde oynanan 9 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde oluştu: