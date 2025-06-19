Birgün'den Mustaf Bildircin'in haberine göre; 2024 yılında gerçekleştirilen komisyon konuşmasında ücretli öğretmenlerin öğretmen vasfı taşımadığını öne süren AKP Milletvekili Ayşen Gürcanlı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı’na getirildi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun 3 Temmuz 2024 tarihli toplantısı, skandal sözlere sahne oldu. Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşülmesi için toplanan komisyonda söz alan AKP Milletvekili Ayşen Gürcanlı, sözleşmeli öğretmenleri hedef aldı.

ÖĞRETMENLERE HAKARET

AKP’li Gürcanlı, Temmuz 2024’teki komisyon konuşmasında bir lisede dört yıl müdürlük yaptığını ifade ederek, “Ücretli öğretmen’ dediğimiz aslında öğretmen değildir, yani öğretmen vasfı yoktur” ifadelerini kullandı. Gürcanlı’nın sözlerine, dönemin komisyon başkanı Mahmut Özer de tepki gösterdi. Özer, Gürcanlı’dan, “Öğretmenlik vasıfları yoktur” sözlerini düzeltmesini istedi.

GÜRCANLI’YA YENİ GÖREV

AKP iktidarları döneminde eğitim istihdamında ağırlığı giderek artan ücretli öğretmenlik modeli ile çalışan öğretmenleri, “Öğretmenlik vasıfları olmadığı” gerekçesiyle eleştiren Gürcanlı’ya yeni bir görev verildi. AKP’li Gürcanlı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı’na getirildi.

Gürcanlı’nın komisyon başkanlığına getirilmesinin, “Eğitim emekçilerine yönelik açık hakaret” olduğunu belirten Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, görevlendirmeyle ilgili BirGün'e konuştu. Gürcanlı’nın, “Ücretli öğretmen aslında öğretmen değildir” sözlerini anımsatan Kadem Özbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O halde neden kadrolu öğretmen atamak yerine asgari ücretin dahi altında ücretlerle bu insanları sömürüyorsunuz? Bu tutarsızlık ve çelişki, yıllardır liyakatsiz kadrolarla yönetilen eğitim sistemimizin geldiği içler acısı hali bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ayşen Gürcanlı, sadece ücretli öğretmenlere değil, öğretmenlik mesleğinin onuruna da saldırmıştır. Bu anlayışla eğitimi yönetecek bir kişinin, eğitimciyi değersizleştirmesi kaçınılmazdır.

UTANÇ VESİKASI

Ücretli öğretmenlik sistemi, öğretmen açığını kapatmanın değil, güvencesizliğin, düşük ücretlerin ve emek sömürüsünün adıdır. İktidarın yıllardır çözmekten kaçtığı bir utanç vesikasıdır. Şimdi bu utancı büyütenler, bu sistemi eleştirmek yerine öğretmeni küçümsemektedir. Ayşen Gürcanlı’nın bu göreve getirilmesi, yalnızca bir tercihten ibaret değildir; bu, AKP iktidarının öğretmene bakış açısının, emeğe verdiği değerin ve eğitim politikalarının yönünün açık bir beyanıdır. Eğitim-İş olarak, öğretmenlik mesleğini küçümseyen, emekçiyi değersizleştiren bu anlayışı reddediyoruz.”

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TEPKİ ÇEKEN SOHBET

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Altındağ’daki Şehit Onur Doğan İlkokulu’nda düzenlenen “dönem sonu faaliyet haftası” etkinliğine katıldı. Önce öğrencilerle sohbet eden Tekin sonra öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi. Öğretmenler odasındaki toplantıda bir öğretmenin övgüleri tepki çekti.

Bakan Tekin'i de şaşırtan öğretmen, "O kadar işlerini öyle özveriyle yapıyorlar ki... Sizin bir attığınız plan, program, hatta bizi takip edip kalp atıyorsunuz biz okulda çıldıracak gibi oluyoruz. Bizim için ünlüsünüz siz. Gerçekten iyi ki varsınız. Hele ki böyle güzel etkinliklerle okulu sevdirmemize, bizlere bu tarz planlarla önümüzü açıp da 'şu yapılacak' denildiğinde seve seve yapmanın, sizin arkamızda olduğunuzu bilmek gerçekten yüreklendiriyor. Her şey için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öğretmenin bu sözleri ücretli öğretmen olarak çalışan ve ataması yapılmayan öğretmenlerin tepkisini çekti. Eğitimde birçok sorunun bulunduğunu belirten öğretmenler, bakana bu sorunların anlatılması gerektiğini vurguladılar.