Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakem atamaları, Anthony Taylor ve yardımcıları tarafından yapılacak.

HT Spor'un haberine göre Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak maçların hakem atamaları, Anthony Taylor ve yardımcıları tarafından gerçekleştirilecek.

İngiltere'de Premier Lig'de görev yapan Taylor, bu sezon Süper Lig'de 3. kez hakem ataması yapacak. Taylor, daha önce 3. ve 4. haftalarda oynanacak maçların hakem atamalarını yapmıştı.

Türk futbolunda daha önce yabancı hakemlerin sahada düdük çalması veya VAR odasında görev yapması gibi uygulamalar görülmüş olsa da, hakem atamalarını yapan kurulda yabancı bir ismin yer alması Türk futbol tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçecek.

SÜPER LİG'DE 7. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 7. hafta maçları 26-29 Eylül tarihlerinde oynanacak.

İşte 7. haftanın programı:

CUMA

26 Eylül: 20.00: Galatasaray - Kocaelispor

CUMARTESİ

27 Eylül: 14.30: Trabzonspor - Rizespor

27 Eylül: 20.00: Konyaspor - Samsunspor

27 Eylül: 20.00: Gaziantep FK - Alanyaspor

PAZAR

28 Eylül: 14.30: Eyüpspor - Antalyaspor

28 Eylül: 17.00: Kasımpaşa - Fenerbahçe

28 Eylül: 20.00: Göztepe - Başakşehir

PAZARTESİ

29 Eylül: 20.00: Beşiktaş - Bodrum FK

29 Eylül: 20.00: Sipay Bodrumspor - Çaykur Rizespor