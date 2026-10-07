Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakem atamaları, Anthony Taylor ve yardımcıları tarafından yapılacak.
HT Spor'un haberine göre Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak maçların hakem atamaları, Anthony Taylor ve yardımcıları tarafından gerçekleştirilecek.
İngiltere'de Premier Lig'de görev yapan Taylor, bu sezon Süper Lig'de 3. kez hakem ataması yapacak. Taylor, daha önce 3. ve 4. haftalarda oynanacak maçların hakem atamalarını yapmıştı.
Türk futbolunda daha önce yabancı hakemlerin sahada düdük çalması veya VAR odasında görev yapması gibi uygulamalar görülmüş olsa da, hakem atamalarını yapan kurulda yabancı bir ismin yer alması Türk futbol tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçecek.
SÜPER LİG'DE 7. HAFTA PROGRAMI
Süper Lig'de 7. hafta maçları 26-29 Eylül tarihlerinde oynanacak.
İşte 7. haftanın programı:
CUMA
26 Eylül: 20.00: Galatasaray - Kocaelispor
CUMARTESİ
27 Eylül: 14.30: Trabzonspor - Rizespor
27 Eylül: 20.00: Konyaspor - Samsunspor
27 Eylül: 20.00: Gaziantep FK - Alanyaspor
PAZAR
28 Eylül: 14.30: Eyüpspor - Antalyaspor
28 Eylül: 17.00: Kasımpaşa - Fenerbahçe
28 Eylül: 20.00: Göztepe - Başakşehir
PAZARTESİ
29 Eylül: 20.00: Beşiktaş - Bodrum FK
29 Eylül: 20.00: Sipay Bodrumspor - Çaykur Rizespor