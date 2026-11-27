Bolivya Kupası finalinde Real Potosi ile Always Ready arasında oynanan rövanşın ardından hakem Jordy Aleman, Real Potosi'nin Arjantinli kalecisi Cristian Martínez'in yüzüne yumruk attı. Arbede sırasında dört futbolcu ve teknik heyetten üç kişiye kırmızı kart gösterildiği aktarıldı.

Rövanş karşılaşması 0-0 sona erdi. İlk maçı 3-1 kazanan Always Ready, toplam skordaki üstünlüğüyle kupanın sahibi oldu.

Bitiş düdüğünün ardından Real Potosi oyuncuları, maç içindeki kararları nedeniyle Aleman'a tepki gösterdi. Hakemin etrafında toplanan futbolcularla yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Aleman'ın Martínez'e yumruk atmasının ardından futbolcuların tepkisi büyüdü.

Güvenlik güçleri sahaya girerek müdahalede bulundu. Hakem ve yardımcıları polis eşliğinde sahadan çıkarıldı.

KALECİ ŞİKAYETÇİ OLMAYACAK

Olayın ardından açıklama yapan Martínez, hakemin yumruğu nedeniyle ağzının kanadığını söyledi. Arjantinli kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise hakem hakkında hukuki işlem başlatmamaya ve şikayette bulunmamaya karar verdiğini duyurdu.

Bolivya Futbol Federasyonu'ndan olayla ilgili henüz resmi bir açıklama veya yaptırım kararı gelmedi.