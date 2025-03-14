Avrupa şampiyonası ve olimpiyatlarda bronz madalyası bulunan Esra Yıldız Kahraman, Sırbistan devam eden Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda yarı finalde Sırbistan'dan Andela Brankovic ile karşılaştı.

Maçın İlk raundunu Sırp sporcu 5-0 aldı. İkinci raundda ise Esra, rakibini 3 kez zor pozisyona sokmasına rağmen hakem saymadı ve Sırp sporcuya lehine 5-0 verildi. Nakavt dışında maçı kazanma şansı olmayan Esra Yıldız Kahraman, üçüncü raundu 4-1 kazandı ancak maçı 5-0 kaybetti. Bu sonuçla milli boksör Esra Yıldız Kahraman, dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan maçın Tunus, Tajikistan, Cekya, Cuba ve Afganistanlı hakemlerinin verdiği kararlar Türk kafilesi ve salonda büyük tepkilere neden oldu.