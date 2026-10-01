İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi neticesinde Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiası ile gözaltına alındığı öğrenildi.

MAÇTAN SONRA GÖZALTI

Trabzonspor, dostluk maçında İrlanda'nın Drogheda United takımı ile Papara Park'ta karşılaştı. Maçı hakem Yasin Kol yönetti. Hakem Yasin Kol maç sonrası gözaltına alındı.

Hakem Arda Kardeşler, yarın Bursa Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü’nde ifade verecek.

YASA DIŞI BAHİS İDDİASI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, Yasin Kol'un gözaltına alınma nedenlerinden biri olan "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçunun yasadışı bahis olduğu iddia edildi.

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