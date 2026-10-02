Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve beraberindeki 6 ismin gözaltına alınması, kamuoyunun gündemine bomba gibi düşerken, dün akşam saatlerinde hakem Yasin Kol da gözaltına alındı. Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasındaki skandal yazışmalar ortaya çıktı. Öte yandan, Gündoğdu ile Hacıosmanoğlu arasında yapılan torpil üzerine konuşmalar yapıldığı da belirlendi.

Gündoğdu ile Kol'un arasında geçen yazışmalarda, hakem Yasin Kol'un tüm hakem atamalarına müdahale ettiği görüldü.

Gündoğdu'nun Yasin Kol'a "Kimi istersin" diye sorması dikkat çekti.

İşte skandal yazışmalar:

GÜNDOĞDU İLE HACIOSMANOĞLU ARASINDA TORPİL KONUŞMASI

Öte yandan, Gündoğdu'nun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı yazışmalar da yine ortaya çıkan detaylar arasında yer aldı.

Yazışmalarda, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğine yapılan yardımlar karşılığında bir kısım hakemlere torpil yapılmasına ilişkin liste iletildiği belirlendi.

YASİN KOL'UN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı.

Kol, ilk ifadesinde "Ben herhangi bir iddia veya bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur" dedi.

Gözaltındaki hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.