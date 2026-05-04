Edirne 2’nci Amatör Lig B Grubu’nda futbol sahalarına yakışmayan görüntüler kaydedildi. Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası’nda Yenimuhacirspor ile Beğendikspor arasında oynanan müsabakanın 43’üncü dakikasında, sporun ruhu ağır bir darbe aldı.

YEDEK KULÜBESİNDEN GELİP YUMRUK ATTI

Mücadele 0-0’lık eşitlikle devam ederken, Beğendikspor’un yedek kulübesinde bulunan B.Y. isimli futbolcu, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden sahaya girdi. Hızla maçın orta hakemi Mert Kunt’un üzerine yürüyen B.Y., hakemin yüzüne yumruk attı. Saldırının ardından saha içi bir anda karışırken, polis ekipleri ve diğer futbolcular araya girerek saldırganı uzaklaştırdı.

HAKEM DARP RAPORU ALDI

Yaşanan fiziksel saldırı sonrası orta hakem Mert Kunt, müsabakayı derhal tatil ettiğini açıkladı. Polis ekipleri tarafından saha içinde gözaltına alınan B.Y., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Maçın ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne giden hakem Mert Kunt, darp raporu alarak futbolcudan şikayetçi oldu. Yarım kalan müsabakaya ilişkin nihai kararın Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından verileceği belirtildi.

HAKEMLER DERNEĞİNDEN SERT TEPKİ: "SPORA İHANET"

Olayın ardından Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Edirne Şubesi, yazılı bir açıklama yayımlayarak saldırıyı sert dille kınadı. Açıklamada, yaşanan olay "insanlık dışı bir fiili saldırı" olarak nitelendirilirken şu ifadelere yer verildi:

"Yeşil sahalarda yaşanan bu çirkin ve kabul edilemez şiddet eylemini en ağır şekilde kınıyoruz. Hakemlerimize yönelik bu şiddet sarmalı, Türk futboluna yapılmış açık bir ihanettir. Hiçbir hakemimiz sahada yalnız değildir. Saldırıyı gerçekleştirenlerin Türk adaleti ve spor disiplin kurulları önünde en ağır cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağız."

ŞİDDETİN GÖLGESİNDE KALAN MÜSABAKA

Çok sayıda taraftarın izlediği ve her iki takımın da gol bulmak için mücadele ettiği maçta yaşanan bu olay, amatör spor camiasında büyük tepki topladı. Hakem camiası ve spor severler, sahalarda şiddetin son bulması için yetkilileri daha sıkı önlemler almaya davet etti.