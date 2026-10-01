İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Hakemler Dosyası kapsamında, operasyon öncesi ve sonrasında çok sayıda hakem, eski hakem ve MHK mensubunun tanık veya müşteki sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.



HT Spor'un haberine göre, "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında tanık ve müşteki olarak ifadesi alınan isimlerin listesi: İstanbul 1-Deniz Ateş Bitnel -Eski Hakem 2-Abdullah Buğra Taşkınsoy -Hakem 3-Erdem Onur Uçarcı -Avukat,Hakem 4-Mustafa Kamil Abitoğlu -MHK Üyesi 5-Sarper Barış Saka -Hakem 6-Hikmet Öksüzoğlu -MHK Üyesi 7-Lemi Çelik -Bal Gözlemcisi 8-Murat Zirek (Müşteki) -Hakem 9-Kerem Ersoy (Müşteki) -Hakem 10- Oğuzhan UĞURLU (Müşteki) -Hakem 11- Zorbay KÜÇÜK -Hakem Ankara 1-Mustafa İlker Coşkun -Hakem 2-Gamze Durmuş Pakkan -Hakem 3-Burak Pakkan -Hakem 4-Mehmet Dilaver Ay -Gözlemci Hakem Trabzon 1-Burak Taşkınsoy -Hakem Denizli 1-Ümit Öztürk -Hakem Savcılığa Yönlendirilen 1-Mehmet Türkmen -Hakem İzmir 1- Emir Eray EYİSOY –Hakem 2-Direnç TONUSLUOĞLU –Hakem Mersin 1- Abdullah POLAT -Hakem Operasyon öncesi tanık ve müşteki olarak (12 Müşteki 11 Tanık) İfadesi Alınanlar İstanbul 1-Eren ACAR –TFF Hakem İşleri Müdürlüğü Eski Çalışanı 2-Alparslan DEDEŞ –Eski Hakem 3-Hüseyin Göçek –Eski Hakem, Var Hakemi 4-Mert GÜZENGE -Hakem 5-Mete KALKAVAN –Eski Hakem, Var Hakemi 6-Süleyman ABAY –Eski Hakem İzmir 1-Alper ULUSOY (Müşteki) –Eski Hakem 2-Taner GİZLENCİ (Müşteki) –Gözlemci Hakem 3-Tugay Kaan NUMANOĞLU (Müşteki) -Hakem 4-İbrahim Hakan CEYLAN (Müşteki) -Hakem Ankara 1-Mustafa SÖNMEZ (Müşteki) –Yardımcı Hakem 2-Mustafa TOSUN (Müşteki) –Yardımcı Hakem Antalya 1-Ali TUNA (Müşteki) –Eski Hakem 2-Burak ŞEKER -Hakem 3-Burak ERDOĞAN -Hakem Eskişehir 1-İsmail ŞENCAN (Müşteki) –Eski Yardımcı Hakem 2-Mesut ARIK (Müşteki) –Gözlemci Hakem 3-Binnaz TUNA Müşteki Ali Tuna’nın Eşi Eski Hakem Kayseri 1-Emre ALTUN (Müşteki) –Eski Hakem 2- Abdulkadir BİTİGEN -Hakem Muğla 1-Bahattin ŞİMŞEK (Müşteki) -Hakem Manisa 1-Koray GENÇERLER (Müşteki) –Eski Hakem (Var) Balıkesir 1-Kerem ERSOY –Yardımcı Hakem

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