“Hakemler Dosyası” soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden elde edilen dijital materyaller ile MASAK kayıtları detaylı şekilde incelendi.

İncelemelerin ardından hakem Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

YASİN KOL’UN HESAPLARINDA MİLYONLUK TRAFİK

MASAK incelemesinde Yasin Kol’un banka hesaplarındaki para hareketleri de mercek altına alındı.

Buna göre Kol’un 2012-2026 yılları arasında hesaplarından toplam 72 milyon 100 bin TL çıkış gerçekleştiği, aynı dönemde hesaplarına ise 62 milyon 500 bin TL giriş olduğu tespit edildi.

CNNTürk'ten Merve Tokaz'ın aktardığına göre, Yasin Kol'un 2012 ile 2026 yılları arasındaki 5.978 işlemde hesaplardan 72,1 milyon TL çıktığı, hesaplara 62,5 milyon TL girdiği ve toplam işlem hacminin 135 milyon TL olduğu belirtilmiştir. Yine tutanağa göre işlem hacmi 2020 yılından sonra belirgin biçimde artmış, artış 2024-2026 döneminde hızlanmış; 2026 yılında yaklaşık 22,3 milyon TL girişe karşılık 40,8 milyon TL çıkış olmuş.

3 SUÇTAN İŞLEM YAPILDI

Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma iddiaları kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kol ve Erel, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.