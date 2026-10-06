Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD), 3 üyesini dernekten ihraç etti.

Dernekten yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan ve adli süreçlerin devam ettiği olaylarda adı geçen üyeler Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in, derneğin kurumsal itibarını etkilediği gerekçesiyle Disiplin Kuruluna sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan incelemelerin ardından Genel Merkez Disiplin Kurulu'nun, söz konusu üç ismin dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verdiği bildirildi. Bu kararın, dernek tüzüğü doğrultusunda Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı ve kesinleştiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında, bazı isimler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlamalarıyla işlem başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF MHK Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile Emre Kosif hakkında işlem yapılmıştı.

Sulh ceza hakimliği, Gündoğdu, Kosif, Karadoruk, Yıldırım ve Sağlar'ın tutuklanmasına karar verirken, Sebahattin Şahin ve Ahmet Şahin hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.