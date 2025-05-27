Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Vanspor FK, 2'nci Lig'de play-off rövanş maçında karşı karşıya geldi. Gergin başlayan maç öncesinde Vanspor futbolcularına ve son olarak ikinci yarının 56'ncı dakikasında tribünden atılan ve yardımcı hakemin başına isabet eden yabancı cisim nedeniyle maç yarıda kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk soyunma odasına giderek maçı tatil etti.

ZIRHLI ARAÇ GETİRİLDİ

İlk maçtaki kavganın sirayet ettiği Elazığ'da halkın tepkisi stadyum çıkışında da devam edince güvenlik tedbirleri artırıldı. Olayların maçın iptal edilmesiyle daha da gerildiği şehirde güvenlik güçleri stadyum önüne zırhlı araç getirdi.

Hakemler Ümit Öztürk, Kadir Beyaz, Murat Temel, Emre Kaan Çalışkan ve Vansporlu futbolcular yoğun tepkilerin arasında stadyumu zırhlı araçla terk etmek zorunda kaldı.

TFF KARAR VERECEK

Stat anonsunda, “Yardımcı hakemin yaralanması ve baş dönmesi sonucu karşılaşmanın orta hakemi tarafından maç tatil edilmiştir. Kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecektir” ifadeleri yer aldı.

Elazığspor 1-0 öndeyken maçın yarıda kalması sebebiyle maç ile ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.