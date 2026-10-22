Atina Savcılığı tarafından geçen nisan ayında başlatılan gizli soruşturma, Yunan basketbolunun yönetim kademesini ve hakem camiasını derinden sarstı. Birinci lig dahil birçok kategoride şike yapıldığı ve yasa dışı bahis ağlarıyla rüşvet çarkı kurulduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios'un yanı sıra, EuroLeague ve BKT EuroCup'ta Türk takımlarının maçlarında da düdük çalan tanınmış kadın hakem Vasiliki Tsaroucha'nın da aralarında yer aldığı 6 şüpheli gözaltına alındı.

HAKEMLERİN EVLERİNDEN SERVET ÇIKTI

Soruşturmanın seyrini, rüşvet aldıklarını itiraf ederek koruma altındaki tanık statüsünde af karşılığı ifade vermeyi kabul eden iki kilit muhbir değiştirdi. Toplam 9 tanığın ifadesine başvuran spor savcılığının talimatıyla düzenlenen baskınlarda iki hakemin ikametgahında ele geçirilen paralar şok etkisi yarattı. Hakemlerden birinin evinde kaynağı açıklanamayan 820 bin Euro, diğer hakemin evinde ise 102 bin Euro olmak üzere toplam 922 bin Euro nakit para bulundu.

Müfettişler, 2016 ile 2026 yılları arasında oynanan yaklaşık 50 maçı şike şüphesiyle inceleme altına aldı. Bu müsabakalar arasında Yunanistan 1. Ligi'nden 2 kritik maçın yanı sıra genç takımların mücadele ettiği lise ve okul finallerinin dahi bulunması skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Savunma için ek süre talep eden zanlılardan hakem Petros Papapetrou'nun bugün; Federasyon Başkanı Vangelis Liolios ve çalışma arkadaşı Giorgos Mavraganis'in pazar günü; hakem Vaso Tsaroucha, hakem danışmanı Ilias Koromilas ve Merkez Hakem Kurulu üyesi Tasos Piloidis'in ise pazartesi günü hakim karşısına çıkması bekleniyor.

PANATHINAIKOS'TAN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

Operasyonların ardından Yunanistan'ın köklü kulübü Panathinaikos, resmi kanalları aracılığıyla çok sert bir bildiri yayımladı. Hakem atamalarının belirli klikler tarafından organize edildiğini savunan yeşil-beyazlı kulüp, kirli bir düzen tarafından gasp edilen haklarını geri almak adına yargı yoluna başvuracaklarını duyurdu. Kulüp açıklamasında, evlerinde yüz binlerce Euro nakit para saklayan ve spora saygısı olmayan hakemlerin yönettiği bir ligde oynamak zorunda bırakıldıklarını belirterek, basketbolu kirleten bu çürümüş sisteme karşı mücadelenin süreceği vurgulandı.

ATAMAN'IN HAKLILIĞI TESCİLLENDİ

Yunan basketbolunu sarsan bu operasyon, Panathinaikos'un başında olduğu dönemde hakem kararlarına karşı yalnız başına savaş açan tecrübeli başantrenör Ergin Ataman'ın tepkilerini yeniden hatırlattı. Özellikle Olympiakos derbilerinin ardından sert açıklamalarıyla hedef tahtasına konan Türk çalıştırıcının o dönemki isyanları sosyal medyada yeniden viral oldu.

Olympiakos derbisinin ardından serbest atışlardaki devasa uçuruma dikkat çeken Ataman, "Skor 82-76 mı? Hayır, 29-5! Olympiakos son iki dakikadaki kritik anlar da dahil tam 29 serbest atış kullandı, biz ise yalnızca 5 tane atabildik. Yunan ve Sırp basını sürekli Ataman'ın Avrupa'nın en kötü koçu olduğunu yazıyor, siz ise dünyanın en iyi hakemlerine sahipsiniz, tebrikler" sözleriyle çifte standarda dikkat çekmişti.

Bir başka derbide Kostas Sloukas'a çalınan faulün ardından "Basketbol sahasında yeni bir sporun, grekoromen güreşin icadına tanık olduk; bu dünya tarihinde bir ilk" diyerek kararlarla alay eden deneyimli hoca, koridorlarda yaşanan fiziksel saldırıların ardından ise "Böyle bir şey nasıl olabilir? Bu adil değil, Yunan basketbolunda olanlar hiç adil değil. Bırakın da sadece basketbol oynayalım" diyerek düzene karşı isyan bayrağını açmıştı. Hakemlerin evinden çıkan kayıt dışı servet ve başlatılan şike soruşturması, Ataman'ın o dönem hedef gösterilen sert tepkilerinin ardındaki haklılığı yıllar sonra bir kez daha ortaya koydu.