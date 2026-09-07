61 yaşındaki eski hakem ve gözlemci Orhan Erdemir ile uygunsuz görüntülerinin sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından TFF tarafından hakemlik lisansı iptal edilen Elif Karaarslan, kısa sürede yüz binlerce takipçiye sahip olmuştu.



Hakemliği bırakan ve tam zamanlı şekilde sosyal medya fenomeni olan Karaarslan, Instagram'da aktif ettiği 'abonelik' sistemi ile kısa sürede servet değerinde kazanç sağladı.





TEMMUZ AYINDA TAHLİYE EDİLMİŞTİ



13 Nisan'da 'müstehcen içerikli paylaşımlar' yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve 1 Temmuz 2026 tarihinde tahliye edilen Karaarslan'a mahkemeden bir kötü haber daha geldi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine 'müstehcenlik soruşturması' kapsamında 184 sosyal medya fenomeninin hesaplarına erişim engeli getirildi.





Türkiye'den görünmez kılınan hesaplar arasında eski hakem Elif Karaarslan'ın yanı sıra Fidan Atalay, Esra Rabia Ünal, Ayşe Çelik, Gizem Bağdaçiçek, Alya Vural, Berilşah, Zeynep Çağış ve Ben Zelal gibi isimler de yer aldı.



KARAARSLAN'A 2 MİLYONLUK DARBE



25 bine yakın abonesi ve ayda 2 milyon TL'ye yaklaşan brüt kazancı bulunan Karaarslan'ın hesabının erişime kapatılması, fenomen ismin önemli bir gelirden de mahrum kalmasına neden olacak.



Savcılık talebiyle erişime kapatılan hesapların önemli bölümünde Instagram'ın 'Abone ol' özelliğinin aktif olduğu, hesap sahiplerinin bu yöntem ile paylaştıkları fotoğraflar ile milyonlarca liralık gelir sağladığı tespit edildi.







