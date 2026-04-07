

Futbol dünyasında problemler yaşamasının ardından hakemlik kariyeri sona eren Elif Karaarslan, yönünü dijital platformlara çevirdi. Sahalardan uzaklaşmasının ardından sosyal medyada aktif rol almaya başlayan Karaarslan’ın elde ettiği gelir, gündem oldu.

Futbolculuk geçmişinin ardından hakemliğe yönelen ve alt liglerde görev yapan Karaarslan, yaşanan sürecin ardından kariyerinde radikal bir değişikliğe gitti. Futbol sahalarından çekilen Karaaslan, dijital platformları yeni bir gelir kapısı olarak değerlendirdi. Özellikle abonelik temelli içerik üretimine yönelen Karaarslan, sosyal medya stratejisiyle kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

AYLIK GELİR İDDİASI GÜNDEM OLDU

Instagram üzerinden abonelere özel içerikler sunduğu belirtilen Karaarslan’ın 23 binin üzerinde aboneye ulaştığı ifade ediliyor. Abone başına yaklaşık 2 dolar gelir elde ettiği öne sürülen Karaarslan’ın toplam aylık kazancının 2.2 milyon TL seviyesine çıktığı iddiası, sosyal medyada gündem oldu.

FUTBOLDAN GELEN BİR İSİM

9 Temmuz 2000 doğumlu olan Elif Karaarslan, futbolculuk kariyerinde çeşitli takımlarda forma giydikten sonra hakemliğe geçiş yaptı. Alt liglerde görev alan Karaarslan, yaşanan gelişmelerin ardından kariyerine farklı bir yön vermişti.