Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Küçük Mustafa Kemal Türker’in yediği çileğin nefes borusuna kaçtığını fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Mustafa Kemal Türker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından küçük çocuk için Kırşehir Ahi Evran Camii’nde tören düzenlendi. Törene Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, HSYK 1’inci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, HSYK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu, savcılar, hakimler, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türker’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Mersin’e gönderildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından aileye taziye mesajı yayımladı. Gürlek mesajında, Hamza Türker ve Berna Saçan Türker’in evlat acısını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, bunun en zor imtihanlardan biri olduğunu ifade etti. Merhum çocuk için Allah’tan rahmet dileyen Gürlek, aileye ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.