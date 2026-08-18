Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 53’ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası, 40 günlük bir aranın ardından İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülmeye başlandı.

‘ENGELLEME DEĞİL’

65’inci gününde devam eden duruşmada İmamoğlu’nun savunma talebi değerlendirildi. “Sanık, susma hakkından her zaman feragat edebilir” diyen mahkeme başkanı, 40 gün önceki oturumda savunma yapılmadığı için susma hakkı olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

Savunma sırasının bu aşamada belirlendiğini belirten mahkeme başkanı, Ekrem İmamoğlu için “uygun yerde, makul bir süre içinde savunmayı alacaklarını” bildirdi. Mahkeme başkanı daha sonra “Savunma hakkını engellemek gibi bir durumumuz yok” dedi.

TUTUKSUZ SANIKLAR

Tutuksuz sanıkların savunmalarına geçildi. İmamoğlu’nun siyasi danışmanı Necati Özkan’ın ortağı ve arkadaşı Ayşe Hitchins savunmasında, “Ben gerçekten niye buradayım, bilmiyorum. Ne eylem olduğunu da bilmiyorum” diye konuştu.

Silivri’deki milyarlık yeni salonda İBB duruşmasına dürbünle geldi

Türkiye’nin en büyük duruşma salonu olarak tanımlanan Silivri’deki yeni yapı, 992 milyon liralık maliyeti, 2 bin 295 kişilik kapasitesi ve devasa ölçüleriyle tartışmaların odağında. İBB Davası’nın ikinci celsesinde tutuklu yakınları dürbün kullanarak yakınlarını görmeye çalıştı. 81 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğindeki salonun büyüklüğü, toplam 2 bin 240 metrekare. 555 sanık, 1.268 avukat ve 472 izleyici olmak üzere toplam 2 bin 295 kişi aynı anda bulunabiliyor.

Yusuf’un kuyusu gibi

Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarından Hasan Fehmi Demir, duruşma başlamadan söz aldı. Demir Silivri’deki büyük salon “Maksim Gazinosu” ve “Yusuf’un kuyusu” (Hz. Yusuf’un kıskanç kardeşleri tarafından kuyuya atılması) gibi benzetmelerde bulundu. Avukat Demir, “Sizin ve savcının bulunduğu yükseklik, yüz yüze olma ilkesini ihlal ediyor. Bunun kabul edilemez olduğunu yinelemek istiyoruz. Sayın heyetin yargılamanın İstanbul Adliyesi’ne alınmasına karar vermesini dileriz” dedi.

Özel: Rezaletin dik âlâsı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Davası’nın görüldüğü Silivri’de yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun savunma hakkının kısıtlandığını söyledi. Özel, önceki celsede İmamoğlu’na savunma hakkının sınırsız olduğunun söylendiğini, ancak daha sonra savunmanın kısa bir süreye sıkıştırılmak istendiğini belirtti. Özel, “Savunma hakkını verecek ama yine benim uygun gördüğüm gün, benim uygun gördüğüm kadar savunma yapacaksın diyor” ifadelerini kullandı, savunma hakkının hâkimin takdirine bırakılamayacağını belirtti. Özel, “Bu rezaletin daniskasıdır yani. Bu rezaletin dik âlâsıdır” dedi.

Özel, açıklamasında İBB Davası’nın görülmeye başlandığı Silivri’deki yeni duruşma salonunun fiziki koşullarını da eleştirdi. Avukatların da müvekkilleriyle göz teması kuramadıklarını belirten Özel, ortaya “Devasa bir mekansızlık” çıktığını savundu. Özel, İmamoğlu’nun etkili bir savunma yapmasından korkulduğunu belirtti.

ANNE GÜLSEREN ÇALIK: OĞLUMU GÖREMEDİM MORALİM BOZULDU

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık, duruşmaların ilk gününden beri olduğu gibi yine salondaydı. Sağlık durumunun iyi olmadığı gözlenen Gülseren Çalık, “Oğlumu uzaktan da olsa görmek istiyordum; göremedim. Ondan moralim bozuldu. Adaletin gelmesini istiyorum” dedi. Murat Çalık 512 gündür tutuklu.

Dilek İmamoğlu’nu yalnız bırakmadılar

Duruşmayı Dilek İmamoğlu ile diğer sanık yakınlarının yanı sıra YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Sekreter Yunus Emre, Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile çok sayıda siyasetçi izledi. Özel salona geldiği sırada izleyiciler alkışlayarak “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı attı.

İTİRAFÇILAR DA GELDİ

Duruşmada itirafçı Aziz İhsan Aktaş da korumalarıyla birlikte yer aldı. Davada sanıklar arasında bulunan Adem Soytekin de duruşmaya gelen isimler arasında yer aldı. Öte yandan Adem Soytekin ile birlikte 27 kişinin sanık olmasına neden olan Naim Erol Özgün de duruşmaya geldi.

X-ray’de şüpheli bir çanta alarmı

Jandarma ekipleri, güvenlik kontrolü sırasında bir çantada şüpheli bir cisim tespit etti. Çantanın sahibi, bunun üzerine çantasını yeniden X-Ray cihazından geçirdi. İkinci kontrolde ise daha önce şüpheli olarak değerlendirilen cismin görüntülenmediği belirtildi. Yaşanan durum üzerine jandarma ekipleri tedbir amacıyla duruşma salonuna giren kişilerin tamamını yeniden X-Ray cihazından geçirdi.

İmamoğlu’nun babası 26’ncı sırada savunmasını yapacak

Mahkeme heyeti, savunma yapacak kişilerin sırasını ekrana yansıttı. Bu kapsamda ilk olarak etkin pişmanlık ifadesi veren ve tahliye edilen iş insanı Seyfi Beyaz savunma yapacak. Beyaz’ın ardından Muzaffer Beyaz, Veysel Erçevik, Adem Kameroğlu ile Zafer Gül’ün savunmasına geçilecek.

İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun sırası 26 olarak belirlendi. Casusluk davasının da sanıkları arasında yer alan Hüseyin Gün’ün ise 325’inci kişi olarak en son savunma yapması bekleniyor. Aziz İhsan Aktaş 72’nci sırada savunma yapacak. İş insanı Nahit Kiler 25, gazeteciler Soner Yalçın 57, Ruşen Çakır 61, Şaban Sevinç 62’nci sırada savunmasını verecek.

MAHİROĞLU 117.

İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu 97’nci sırada, Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Ongun 116’ncı sırada, iş insanı Cafer Mahiroğlu 117’nci sırada, müzisyen Ercan Saatçi 209’uncu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat 274. sırada savunma yapacak.

PROF. KABOĞLU: ‘HAKİM BİLE KADIN MI ERKEK Mİ AYIRT EDEMEZ!’

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, İBB Davası’nın görüdüğü yeni duruşma salonunun adil yargılanma hakkı açısından uygun olmadığını belirtti. Kaboğlu, “Hakimler bile uzaktan bakılınca kadın mı, erkek mi, bunun bile ayırt edilemeyeceği derecede yüksekte ve uzakta duruyorlar” dedi.

Tavandan sarkan mikrofonlar bizi mi kaydediyor?

İBB davasının ikinci celsesinde en çok konuşulan konulardan biri duruşma salonunun adil yargılanmaya elverişsizliği oldu. İBB davasında eski milletvekili Aykut Erdoğdu ve İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten›in avukatı Hüseyin Ersöz, tavandan sarkan mikrofonları gündeme getirdi. Ersoz mahkeme heyetine mikrofonların yalnızca söz verilen avukat ve sanıkların konuşmalarını aktarmak için mi kullanıldığını, yoksa salon içerisindeki konuşmaların tamamının ses kaydına mı alındığını sordu.

Basın yine en arkaya sürgün

İBB Davası’nın ikinci celsesinde gazetecilerin salondaki yerleşimi ve çalışma koşulları dikkat çekti. Gazeteciler, avukat sıralarının en arka bölümüne yerleştirilirken, masalarda yeterli sayıda priz bulunmaması da sorun yarattı. Avukatlar da gazetecilerin salondaki yerlerinin daha iyi bir konuma alınması için talepte bulundu.