Resmi Gazete'de Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları yayımlandı. Karar çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimleri, cumhuriyet başsavcıları ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin görevde yükselmesini içeriyor.

HSK kararlarında, 31 Aralık 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere, ilk defa birinci dereceye yükselen ve birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcıları ve savcılarının isimlerine yer verildi.

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURU YAPABİLECEKLER

Ayrıca, sürelerini tamamlayan ancak listede yer almadığı görülen kişilerin, yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuru yaparak durumlarının incelenmesini talep etme hakkı bulunduğu belirtildi.

Yayımlanan diğer kararda ise, 2024 yılının Aralık dönemi sonuna kadar sürelerini tamamlayan ve HSK tarafından görevde yükselmeleri uygun görülen adli yargı hakimleri, cumhuriyet başsavcıları ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimlerinin yer aldığı listeler yayımlandı.