İzmir'de bir hakime tehdit ve şantaj içerikli mesaj gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheşten biri tutuklandı.

‘HR DEF SEN OLURSUN’ MESAJI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, İzmir 5. Aile Mahkemesi hakimine WhatsApp üzerinden tehdit mesajları gönderildiği belirlendi. Mesajlarda, “Ben K.U., R.K. ile olan davamızda R.K. ceza almazsa hedef sen olursun.” ifadesinin kullanıldığı ve hakimin aile bireylerinin kişisel bilgilerinin paylaşıldığı tespit edildi.

İzmir ve Ankara'da yapılan operasyonlarda K.U. ile R.K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suç delili olabilecek materyallere el konuldu.

K.U., ifadesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Ankara'daki adresinde gözaltına alınan R.K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alınan ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Şüphelilerden K.U. hakkında, dönemin Aydin Valisi Yakup Canbolat ile yine dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse’ye tehdit içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle 27 Ocak 2025 ve 4 Eylül 2025’te işlem yapıldığı belirlendi.