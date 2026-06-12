İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, 13 Ocak’ta 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman’ı odasında ziyaret etti. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Kılıçarslan, silahla ateş ederek Kahraman’ı yaraladı. Sanığın ikinci kez ateş etmek istemesi üzerine, odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüsü çaycı Yakup K.’nın müdahalesiyle olayın büyümesi engellendi. Yaralı olarak kurtulan Kahraman’ın ardından Kılıçarslan hakkında çok sayıda suçtan dava açıldı.

Davanın ikinci duruşması İstanbul Adliyesi 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Kılıçarslan ve taraf avukatları katıldı. Savcılık, esasa ilişkin mütalaasını açıklayarak sanık hakkında ağır hapis cezası talep etti.

42 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcılık mütalaasında, Muhammed Çağatay Kılıçarslan’ın “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs”, “cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal”, “silahla ve zincirleme şekilde tehdit”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek” ve “ısrarlı takip” suçlarından 20 yıldan 42 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Kılıçarslan, “Tutuklu bir dosyada iki buçuk ay sonrasına duruşma günü verildi. Ara celsede savcının mütalaası istendi. Duruşmaya iki gün kala, duruşma savcısı 68 gün sonra iddianameyi kopyala-yapıştır şekilde önümüze koydu. Belli ki savcı bu işi çok bilmiyor, işten bihaber. İlk celseden sonra tutuklu yargılanmama gerek yoktu” dedi.

Basına da tepki gösteren Kılıçarslan, “Sizin yaptığınız haberler de buna sebep oldu, durumu manipüle ettiniz. Mağdur aslında gizli sanık. Buraya geldi, fasa fiso olaylar anlattı. Gazetecilerin de bunu kelime kelime yazmasını istiyorum. Bana sosyal medyada ‘terörist’ diyenler oldu” ifadelerini kullandı.

Sanığın duruşma savcısına yönelik sözleri üzerine savcı, “Şahsıma yönelik bir şey söylemeyin” diyerek uyarıda bulundu. Bunun üzerine Kılıçarslan, “Rica ediyorum, bu savcıyı susturur musunuz?” dedi. Salonda kısa süreli gerginlik yaşandı.

'BEN SALDIRMIYORUM'

Kılıçarslan savunmasının devamında, “Ben her zaman silah taşıyorum. Bu kadar gaddarca muameleye maruz kalan saldırır, ben saldırmıyorum. ‘Şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi adeta çiğneniyor. Savcı hukukla ilgisiz davranıyor. Bu mütalaayla toplumun zekasıyla alay ediliyor. Medyadan ve sosyal medyadan korkulmuş” ifadelerini kullandı.

Dosyada yer alan kişisel veri suçlamasına da değinen sanık, “Dosyada bana ait olup olmadığı belli olmayan bir e-posta adresi var. İki yıl aile içi şiddet bürosunda görev yaptım. Bu suç en çok karşılaştığımız suçlardan. Ama burada da kopyala-yapıştır yapılmış. Bu verileri nereden ele geçirmişim?” dedi.

'EVLENME İSTEĞİM VARDI, TELEFONUNDA BİR MESAJ GÖRDÜM'

Olay öncesine ilişkin de konuşan Kılıçarslan, müştekiyle ilişkisinin olduğunu belirterek, “Evet hatalı bir ilişkiydi. Evlenme isteğim vardı. Bir gün telefonuna baktım, bir mesaj gördüm. Bu beni etkiledi. Ayrılmaya cesaret edemedim. Sonrasında aramızda tartışma yaşandı ve beni engelledi” şeklinde konuştu.

Sanığın uzun süren beyanları sırasında mahkeme başkanı, “45 dakikadır savunma yapıyorsun, herkes hakkında konuşuyorsun. Artık mütalaaya karşı savunma yap” diyerek uyarıda bulundu.