Elazığ’da trafikte yaşanan bir tartışma, yargı ve emniyet arasında gerilime neden oldu. Kadın hakimin şikayeti üzerine açığa alınan komiser, kamuoyuna yansıyan tepkiler ve girişimlerin ardından görevine iade edildi. HAKİME TRAFİK UYARISI YAPMIŞTI İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan bir komiser ile adliyede görevli kadın hakim arasında kent merkezinde yaşanan tartışma, kısa sürede idari sürece dönüştü. İddiaya göre olay, trafikte yaşanan yoğunluk sırasında başladı. Komiserin, megafonla sürücüyü uyardığı, ardından ekip aracıyla yaklaşarak araç kullanırken sigara içildiği gerekçesiyle ikinci bir uyarıda bulunduğu öne sürüldü. Sürücünün sigarayı yere attığı, bu kez çevreyi kirlettiği gerekçesiyle yeniden uyarıldığı aktarıldı. “BEN HAKİMİM” DİYEREK KARŞILIK VERDİ Yaşananlar sırasında sürücünün “Ben hakimim” diyerek karşılık verdiği, komiserin ise kimlik talep ettiği belirtildi. Kimliğinin yanında olmadığını ifade eden sürücünün, bir savcıyı telefonla arayarak kimliğini teyit ettirdiği iddia edildi. Görüşmenin ardından taraflar arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Olaydan iki gün sonra kadın hakimin şikayette bulunması üzerine dosya valiliğe intikal etti. Başlatılan idari inceleme kapsamında komiser görevden uzaklaştırıldı. KOMİSER GÖREVİNE İADE EDİLDİ Kolluk Kuvvetleri Personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin girişimleri ve olayın basına yansımasının ardından komiserin görevine iade edildiği öğrenildi. Dernek Başkanı Vedat Kılıçel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Haksız ve hukuksuz şekilde görevden uzaklaştırılan komiserimiz görevine iade edilmiştir” ifadelerini kullandı.

