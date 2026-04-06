HAKKARİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/236 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Hakkari İli Merkez İlçesi Çaltıkoru Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA : 112
PARSEL NO : 50,51,52,53,54
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN
ADI VE SOYADI : Murat SÖNMEZ (T.C:31363643740)
Şükrü MÜHÜRDAROĞLU (T.C:31153650712)
Sadık SÖNMEZ (T.C:3136643686)
Dırbaz SÖNMEZ (T.C:31405642342)
SALİH SÖNMEZ (T.C:31417641906)
ŞÜKRÜ SÖNMEZ (T.C:16712132250)
HALİL SÖNMEZ (T.C:16697132702)
HAMDİ SÖNMEZ (T.C:16700132606)
BESNA SÖNMEZ (T.C:16652134222)
NECİP SÖNMEZ (T.C:16703132542)
RAHMİ SÖNMEZ(T.C: 16691132920)
RAHİME SÖNMEZ(T.C: 31333644760)
BESNA SÖNMEZ (T.C: 31555637342)
PENBE KANAT (T.C:19202049120)
ABDULLAH KANAT (T.C: 19247047600)
HALİT KANAT (T.C:19256047318)
HASAN KANAT (T.C:19253047472)
OSMAN KANAT (T.C: 19250047536)
NİHARİ KANAT (T.C: 41281313700)
MEHMET HAFİZ SÖNMEZ (T.C: 26578803256)
MERYEM ŞİMŞEK (T.C: 16460140620)
BESİ ŞİMŞEK (T.C: 16538138016)
YASİN ŞİMŞEK (T.C: 16535138170)
İSMET ŞİMŞEK (T.C: 16511138972)
ŞÜKRÜ ŞİMŞEK (T.C: 28207748952)
KEMAL ŞİMŞEK (T.C:28204749006)
HALİT ŞİMŞEK (T.C: 19988022942)
HATİCE ŞİMŞEK (T.C:19955024016)
ŞEMSETTİN ŞİMŞEK (T.C:19976023388)
HALİL ŞİMŞEK (T.C: 19982023150)
REŞİT ŞİMŞEK (T.C: 19985023096)
ABDULKERİM FURKAN(T.C: 18800062500)
MEMDUH FURKAN (T.C:18806062382)
SANYA SANSAR (T.C:18791062824)
EMİNE MÜHÜRDAROĞLU(T.C: 31150650876)
MUSA ŞİMŞEK(T.C: 17912092146)
SIDIK ŞİMŞEK (T.C: 17915092082)
SALİH ŞİMŞEK (T.C:17927091646)
ŞEFİK ŞİMŞEK(T.C: 17939091290)
SEVGİ ŞİMŞEK (T.C: 30070729334)
RAHMİ CANER (T.C: 17825095142)
HAMDİ CANER (T.C:17813095598)
OSMAN CANER (T.C: 17834094860)
ADİL SÖNMEZ (T.C: 31558637288)
İLYAS SÖNMEZ(T.C:31552637406)
İLHAN SÖNMEZ(T.C: 31522638426)
FEHİME SÖNMEZ(T.C:31531638134)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARE : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/236 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
