Hakkari'nin Irak sınırında yer alan Derecik ilçesine bağlı Ortaklar köyünde yaşayan 25 yaşındaki Şevket İzci, 5 gün önce kayboldu. İzci'den haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgede jandarma, AFAD ekipleri, güvenlik korucuları ve gönüllü vatandaşların katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
ARAMA ÇALIŞMALARI DEREDE YOĞUNLAŞTIRILDI
Ortaklar köyü yakınlarındaki derede Şevket İzci'ye ait olduğu değerlendirilen bir atın ölü olarak bulunması üzerine ekipler çalışmalarını bu bölge üzerinde yoğunlaştırdı. Arama faaliyetlerinin 5'inci gününde ekipler, söz konusu derede İzci'nin cansız bedenine ulaştı.
CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLECEK
Olay yerinde gerçekleştirilen gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından İzci'nin naaşı, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp birimine sevk edilecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.