Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinden 3 kişiyi tabancayla vurarak öldüren ve ardından aynı silahla intihara kalkışan Uzman Çavuş Musa Gezer, kaldırıldığı hastanede öldü. Olayın faili olan Gezer'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyordu.

EŞİ VE AİLESİNDEN ÜÇ KİŞİYİ VURARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ

Olay, 14 Haziran sabah saatlerinde Şemdinli ilçesi Beşevler Mahallesi Reşat Kaya Caddesi'nde bulunan bir ikamette meydana geldi. İstanbul'da görevli olduğu belirtilen Uzman Çavuş Musa Gezer, bir süre önce boşanmak istediğini beyan ederek evi terk eden eşi Adilşah Gezer'in ailesinin yaşadığı eve gitti. Evde taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Musa Gezer, belindeki tabancayı çıkararak ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden eşi Adilşah Gezer, kayınvalidesi Habibe Demir, kayınbiraderi Gökhan Demir ve baldızı Keve Demir olay yerinde hayatını kaybetti.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜ

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra aynı suç aleti silahla kendisini de vuran ve ağır yaralanan Musa Gezer, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne nakledildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altında bulundurulan Gezer, bugün öldü. Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Musa Gezer'in cansız bedeninin, işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Hakkari'nin Şemdinli ilçesine götürüleceği öğrenildi.