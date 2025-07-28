Hakkari’de AKP Gençlik Kolları İl Başkanı Yusuf Rüzgar Özdemir, Jirki aşiretinden Melike Kaylı ile hayatını birleştirdi. İki gün iki gece süren düğün, hem kalabalık katılımı hem de dikkat çeken nikah şahitleriyle kentte gündem oldu.

Aşiret düğünü havasında geçen törende, bölgenin önde gelen isimleri ve protokol üyeleri de yer aldı. Düğün sağdıçlığını iş insanı İdris Özdemir üstlenirken, çiftin nikah şahitliğini Hakkari Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, aşiret liderleri Cemil Öter, Orhan Pirozbeyoğl ve Fatih Keskin ile AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Osman Nuri Nazlıer yaptı.

GELİN TAKILARI GÜNDEM OLDU

Gelin Melike Kaylı’ya düğün boyunca yüklü miktarda takı takıldı. Nikahın ardından çifte Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.

Şatafatlı düğün, hem Hakkari’de hem sosyal medyada geniş yankı buldu.