Hakkâri-Van kara yolu üzerinde gece saatlerinde nefes kesen ve facianın eşiğinden dönülen bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Erziki mevkisinde yaşandı. DENETİMİ GÖRÜNCE KÖY YOLUNA SAPTI İçerisinde yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüsün sürücüsü, güzergâhta uygulama yapan jandarma ekiplerini görünce yakalanmamak için manevra yaptı. Hızla Akbulut Köyü istikametine yönelen sürücü, izini kaybettirmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. 12 KİŞİLİK MİNİBÜS DEREYE YUVARLANDI: 20 YARALI Kontrolden çıkan araç, savrularak Erziki Deresi’ne yuvarlandı. Resmi yolcu taşıma kapasitesi 12 kişi olan minibüste adeta balık istifi taşınan 20 kaçak göçmen, ters dönen aracın içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Dere yatağında yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hakkâri Devlet Hastanesi’ne nakledilerek tedavi altına alındı. Hastanede müşahade altına alınan yaralıların tedavileri sürerken, jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı ve kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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