Kaza, Yüksekova ilçesine bağlı Vezirlik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde 6 kişinin bulunduğu 30 AAK 855 plakalı minibüs, düğüne gitmek üzere seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Minibüsün yoldan çıkmasıyla 6 kişi yaralandı.
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralıların tamamı ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan 20 yaşındaki Hacer Özcanan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
5 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Genç kadının ölümü, kazanın yaşandığı bölgede büyük üzüntüye neden oldu.
Kazada yaralanan 5 kişinin ise Yüksekova Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.