Hakkari'de gün içinde iki otomobilin karıştırdığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentin Depin mevkisinde seyir halinde olan ve sürücülerinin ismi ile plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, otomobillerde bulunan yolcular araç içinde sıkıştı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu hemen bildirmesi üzerine bölgeye adeta ekipler sevk edildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda acil sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, otomobillerde sıkışan yaralıları çıkarmak için zamanla yarışan titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan güvenli bir şekilde çıkarılan ve aralarında çocukların da bulunduğu 7 yaralı, olay yerinde hazır bekletilen ambulanslara alındı. İlk müdahaleleri kaza mahallinde yapılan yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gören yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.