Hakkari merkezde bulunan Afife Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, bir süredir yaşadıkları su kesintilerine dikkat çekmek amacıyla yurt önünde bir araya geldi.

Öğrenciler, günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini belirttikleri su sorununa çözüm bulunmasını talep ederek yaşanan kesintileri protesto etti.

SU TANKERİ İÇİN İHALE İLANI YAYIMLANDI

Öte yandan Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 25 Eylül’de yayımlanan ihale ilanında, kent merkezindeki Erkek ve Afife Kız Öğrenci Yurtlarının su ihtiyacının karşılanması amacıyla su tankeri araç kiralama hizmeti alınacağı belirtildi.

İhale kapsamında alınacak hizmetin, işe başlama tarihinden itibaren 365 gün sürmesi öngörülüyor.

Öğrencilerin protestosunun ardından Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve yurt yönetimi tarafından su kesintileriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.