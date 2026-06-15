Hakkari'de ot toplamak için yaylaya giden ve araçlarının arızalanması nedeniyle mahsur kalan 8 kişi, yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde güvenli bölgeye ulaştırıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre olay, merkeze bağlı Konak köyünün Zavite Mezrası mevkisindeki dağlık alanda meydana geldi.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Zavite Mezrası yakınlarındaki yaylada mahsur kalan vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgede hummalı bir çalışma başlatıldı. İhbarın alınmasının ardından coğrafi koşulları zorlu olan dağlık alana AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri hızlıca sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, olumsuz hava ve arazi şartlarına rağmen koordineli bir kurtarma faaliyeti yürüttü.
GÜVENLİ BÖLGEYE TAHLİYE EDİLDİLER
Ekiplerin gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar sonucunda, dağlık alanda araçları arızalandığı için bekleyen 8 kişiye sağ salim ulaşıldı. İlk kontrolleri yapılan vatandaşlar, ekipler tarafından bulundukları alandan alınarak güvenli bir şekilde tahliye edildi. Kurtarılan 8 kişinin emniyetli bir biçimde Zavite Mezrası'na ulaşmaları sağlandı.