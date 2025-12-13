Hakkari’nin Kıran Mahallesi’nde, İl Jandarma Komutanlığı karşısında bulunan bir demir atölyesinde meydana gelen patlamada 14 yaşındaki Ahmet Baran Uysal ağır yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uysal, buradaki ilk müdahalesinin ardından Van Yanık Merkezi’ne sevk edildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ahmet Baran Uysal’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Patlamanın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Öte yandan, oğlunun yaralandığını öğrenen baba, Şırnak’tan Hakkari’ye gelirken trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan babanın hastanede tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.