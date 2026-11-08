Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 13 yaşındaki bir çocuğun farklı tarihlerde iki yetişkinin cinsel istismarına maruz kaldığı iddiasına karşı yürüyüş düzenlendi. DEM Parti öncülüğündeki eyleme milletvekilleri, belediye eş başkanları, sivil toplum örgütleri ve yurttaşlar katıldı.

Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, uyuşturucu ve fuhuş gibi sorunlara da dikkat çekilen yürüyüşte, "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganları atıldı.

İDDİALARIN AYRIM GÖZETİLMEDEN SORUŞTURULMASI ÇAĞRISI

Star Kadın Derneği Başkan Yardımcısı Ömür Çiftçi, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, istismar ve cinayetlerin münferit olmadığını, erkek egemen sistemin ve cezasızlık politikalarının sonucu olduğunu söyledi. Rojin Kabaiş, Gülistan Doku ve İpek Er vakalarını örnek gösteren Çiftçi, kadın mücadelesinin bu olayların üzerinin örtülmesini engellediğini ifade etti.

Çiftçi, toplumsal konumun ve sanatçı kimliğinin istismarın örtbas edilmesine gerekçe olamayacağını belirterek, "E.O., N.Ç., N.K. hakkındaki iddialar ayırım gözetmeksizin soruşturulmalı, çocuğun kimliği ve mahremiyeti korunmalıdır" dedi.

Çocukların ve genç kadınların uyuşturucuya ve fuhşa sürüklenmesini, kadınların dilinden, kültüründen ve tarihinden koparılmasını "özel savaş politikalarının" toplumsal etkileriyle ilişkilendiren Çiftçi, bu politikaların toplumsal güveni, kültürel dokuyu ve kadınların yaşam alanını hedef aldığını savundu.

BARTIN'DAN ADLİ İŞLEMLERE İLİŞKİN TEPKİ

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın ise çocuğa yönelik istismar iddiasının rehber öğretmeninin anlatımıyla açığa çıktığını söyledi. Bartın'ın aktardığına göre aile 20 Ekim'de suç duyurusunda bulundu, çocuk 21 Ekim'de Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanda bulundu.

Dosyanın savcısının iki haftadır izinde olduğunun söylendiğini belirten Bartın, dijital delillerin korunması, çocuğun beyanlarının araştırılması ve iddialarla ilgili adli ve idari işlemler konusunda ne yapıldığını sordu. Bartın, bu konularda şu ana kadar hiçbir şey yapılmadığını ve sessiz kalındığını ileri sürdü.