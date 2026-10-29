Hakkari-Van kara yolunda, Afganistan uyruklu göçmenleri taşıyan 12 yolcu kapasiteli minibüs Erziki Deresi’ne yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 20 kişi yaralandı.
Kaza, geç saatlerde Hakkari kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Erziki mevkisinde meydana geldi. Minibüsün sürücüsü, jandarma ekiplerini görünce Akbulut köyü yoluna girerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine minibüs kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.
Kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı belirtilen minibüsün kaza yapmasının ardından, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.