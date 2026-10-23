Usta sanatçı Hakkı Bulut, bu akşam İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde sahne aldığı esnada rahatsızlandı.
Edinilen bilgiye göre bir restoranda şarkı söylediği esnada fenalaşan sanatçı için sağlık ekiplerine haber verildi.
RESTORANDAN SEDYEYLE ÇIKARILDI
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, 79 yaşındaki Hakkı Bulut'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Sedyeyle restorandan çıkarılan sanatçı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DAHA ÖNCE DE RAHATSIZLANMIŞTI
Hakkı Bulut, 24-25 Ağustos 2024 tarihlerinde konser vermek üzere gittiği Tokat'ta da rahatsızlanmıştı.
Sahneye çıkmadan kısa süre önce tansiyonu yükselen sanatçı, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, kısa süreli tedavisinin ardından taburcu edilmişti.