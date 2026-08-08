Arabesk müziğin sevilen sanatçılarından Hakkı Bulut, son dönemde İbrahim Tatlıses’in çocuklarıyla yaşadığı miras anlaşmazlıklarının gündeme gelmesi üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aile içindeki ilişkilerin para nedeniyle zarar görebileceğine değinen Bulut, kendi çocuklarının ise böyle bir durumun içerisine girmeyeceğini söyledi.

"LANET PARA OLUNCA EVLAT, AİLELERİNİ ÜZMEYİ BİLİR"

Magazin Burada'da yer alan habere göre Hakkı Bulut, miras nedeniyle aile bireyleri arasında yaşanan tartışmaların ilişkileri yıpratabildiğini ifade etti. Para devreye girdiğinde aile bağlarının zarar görebileceğini belirten Bulut, “Lanet para ortaya girdiği anda evlatlar babalarını, analarını üzmeyi bilirler yahut çevresini” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIM BÖYLE BİR SAYGISIZLIK YAPMAZ"

Kendi ailesinde miras nedeniyle benzer bir tablo yaşanmayacağını vurgulayan usta sanatçı, çocuklarına duyduğu güveni dile getirdi. Bulut, “Benim çocuklarım bir gün bu dünyadan göçtüğümde ‘Hadi malı paylaşalım’ gibi bir saygısızlık yapmazlar. Asla yapmazlar" şeklinde konuştu.

"EVELALLAH BÖYLE GELDİK, BÖYLE GİDERİZ"

Çocuklarıyla zaman zaman mal varlığı üzerinden şakalaştığını da anlatan Bulut, bu konuşmaların yalnızca espri amaçlı olduğunu belirtti. Sanatçı, “Bu daireyi sana veriyorum, bu arabayı sana veriyorum gibi espri yaparım o kadar. Evelallah böyle geldik, böyle gideriz” dedi.

"HAYATIMI FİLM YAPSINLAR"

Uzun yıllardır müzik dünyasında yer alan Hakkı Bulut, hayatının beyaz perdeye aktarılması yönündeki isteğini de dile getirdi. Sanatçı, yaşam öyküsünün kendisi hayattayken filme dönüştürülmesini istediğini belirterek, “Ben yaşarken hayatımı film yapsınlar” ifadelerini kullandı.