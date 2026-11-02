Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Hakkı Bulut, katıldığı bir televizyon programında ailesi ve özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vasiyet hazırlamadığını belirten sanatçı, çocuklarının miras konusunda sorun çıkaracağına inanmadığını söyledi. Bulut, konuya ilişkin düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok. Kimse 'babamın malını paylaşalım' demez, ağızlarını açmazlar asla.” OĞLUYLA YAŞADIĞI TARTIŞMAYI DİLE GETİRDİ Programda geçmişte oğlu Özbey Bulut ile yaşadığı tartışmaya da değinen Hakkı Bulut, 2007 yılında baba-oğul arasında yaşanan gerginliğin o dönem televizyon ekranlarına yansıdığını hatırlattı. Karşılıklı sert açıklamalarla gündeme gelen tartışmanın ardından aradan geçen yıllara ilişkin konuşan sanatçı, bugün oğluyla arasındaki ilişkinin iyi olduğunu belirtti. SAHNEDE RAHATSIZLANDI Hakkı Bulut, 23 Ekim’de İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Sanatçının menajeri İrfan Gün, Bulut’un yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye götürüldüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı. Hastanede tedavi gören usta sanatçı, daha sonra taburcu edilmişti.

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