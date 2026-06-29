Doğu ve Güneydoğu’da PKK’ya karşı verilen mücadelede gazi olan erler, başta maaş olmak üzere bazı alanlarda “muvazzaf-er” ayrımının bitmesini istiyorlar. Gaziler TBMM’den taleplerini dile getirerek, “Meclis tatile girmeden haklarımızı verin, yasal düzenleme yapılsın” dedi. Siirt Eruh’ta 1996’da gazi olan Savaş Yücel, er gazilerin taleplerini SÖZCÜ’ye anlattı:

2-3 KAT FARK VAR: “Terörle mücadele etmiş er gaziler olarak 32 senedir bir mağduriyet içerisindeyiz. Bir er gazi 40 ila 52 bin lira arasında maaş alıyorken, muvazzaflarda 85 bin liradan başlayıp bir üstsubay 140 bin liraya kadar gidiyor.

ONLARIN MESLEĞİ GÜVENLİK: Biz er gaziler, kanuni olarak askere alındığımız ve vatani görevimizi yaptığımız için onlardan eksik kalmamamız gerekiyor. Eşit maaş ve eşit haklar istiyoruz.

KURŞUN, MAYIN ADRES SORMUYOR: Örneğin bir muvazzaf gazi olduktan sonra 10 sene devlet kirasını ödüyor. Biz de terörle mücadelede yaralanmış erleriz. Kurşun adres sormuyor veya mayın. Sen subaysın, sen ersin demiyor.

ŞEHİT AİLELERİ DAHA MAĞDUR: 4 bin civarında terörle mücadelede gazi er ve şehit ailesi var. Şehit ailelerinin maaşları daha düşük.

Erkan Dağ (52-Denizli) 1995 Hakkari gazisi, Recep Yavuz (50-Trabzon) 1997 Bingöl gazisi, Ayhan Özçelik (55-Burdur) 1991 Siirt Eruh gazisi, Mehmet Terzi (49-Tokat) 1996 Kuzey Irak gazisi, Savaş Yücel (52-Giresun) 1996 Siirt Eruh gazisi.

PROTEZ SIRASI BEKLİYORUZ: Subay ve astsubay yurtdışında tedaviye gidebiliyor. Aynı konumdaki er gidemiyor. Aylarca protez sırası bekliyorsuz.

BEN İLAÇ PARASI VERİYORUM, SURİYELİ VERMİYOR: İlaç katkı payı ödüyoruz. Hatta geçenlerde eczanede önümde bir Suriyeli ilaçlarını aldı, hiçbir şey ödemeden çıktı, gitti.

ÖTV MAĞDURİYETİ YAŞIYORUZ: ÖTV düzenlemesinden er gaziler mağduriyet yaşıyor. Bizi engelli statüsünden çıkarırsalar gazi olduğumuz için bu haktan yararlanırız.

CUMHURBAŞKANLIĞINDA BAŞKANLIK: Er gaziler ve şehit ailelerinin bir emsal statüye bağlanması adalet beklentisine uygun olacaktır. İkincisi Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı Şehit ve Gaziler Başkanlığı kurulmalı, ayrıca MSB’ye bağlı bir Er Gazi Derneği kurulmalıdır.”