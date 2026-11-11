SÖZCÜ’ye konuşan gazi Ahmet İnal, “Bu ülke için gazi oldum. Bizi görmeyecektiniz, o madalyayı niye verdiniz” dedi. Er Gazi Kalıpçı ise “Teröristlerin anneleri Meclis’te ayakta karşılandılar. Bizler ise kapıdan içeri giremedik. Bu derin bir yara!” ifadelerini kullandı. Kahramanlar, “Geçinemiyoruz, sesimizi duyuramıyoruz. Artık ya öleceğiz ya hakkımızı alacağız” diye isyan etti.

KOL KOLA GİRİP ANITKABİR’E GİTTİLER

Kar kış demeden 10 Kasım’da Ata’nın huzuruna çıkan er gaziler, özlük hakları için Ankara’daki eylemlerine yeniden devam edecek.

Kalp krizi geçirdi

Ahmet İnal, geçinemediğini, hastaneye bile gidemediğini belirterek şunları söyledi:

Ahmet İnal, 1994 yılında Kars’ın Kağızman ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralanmıştı.

“Ben vatan için kurşun yedim ama kimse bizi görmüyor. 48 gün eylem yaptık, kalp krizi geçirdim. Bize verilen sözler tutulmadı. Bu soğukta yine Ankara’ya geldik. Ya öleceğiz yada hakkımızı alacağız. Bu ülke için kurşun yedim, gazi oldum. Hakkımı vermeyeceksen niye gazi madalyası verdin? ’Cumartesi Anneleri’ne verdikleri desteği bize niye vermiyorlar? Güvenpark’a gittiğimde polisler bayrağımı elimden aldılar. Nispet yapar gibi olmaya başladı.”

Yerde sürüklendi

Er gazi İbrahim Kalıpçı da, gaziler arasında statü ayrımı yapıldığını söyledi. Er gaziler, subay ve astsubayların yararlandığı birçok imkandan faydalanamıyor. Gazi İbrahim Kalıpçı, arayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Kalıpçı, Diyarbakır Lice’de 2007 yılında terör örgütü ile mücadele sırasında vurularak gazi olmuştu.

‘’İktidar sesimizi duymuyor, hakkımız için mücadele etmeye kararlıyız. Geçtiğimiz günlerde Kurtuluş Parkı’nda terörist anneleri toplandı. Kendilerine müsamaha gösterildi. Meclise gittiler, ayakta karşılandılar. Biz daha önce Meclis’ten içeri giremedik, yerlerde sürüklendik. Gelinen süreçte, Türk halkının vicdanında da derin bir yara oluştu.”