Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), dün saat 15.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi 709 Sokak’ta bulunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Parkı’nda denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında durumundan şüphelenilen H.S. durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Yapılan sorgulamada, hakkında çok sayıda hırsızlık dosyası ve kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. DÖRT İLDEKİ MAHKEMELERCE ARANIYORDU Polis ekiplerinin yaptığı incelemede H.S.’nin, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Denizli’deki çocuk mahkemelerince “bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan 65 ayrı dosya kapsamında arandığı tespit edildi. Hakkında toplam 152 yıl 5 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen H.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. H.S., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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