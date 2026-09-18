Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Afra Saraçoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Saraçoğlu, haberleri yurt dışındayken öğrendiğini belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“YURT DIŞINDAYKEN ÖĞRENDİM”

Afra Saraçoğlu, açıklamasında Türkiye'de olmadığını ve yurt dışı seyahatinin önceden planlandığını belirtti.

Ünlü oyuncu, “Bugün basına yansıyan ve birçok meslektaşımla birlikte adımın geçtiği haberleri yurtdışındayken öğrendim. Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim” ifadelerini kullandı.

“EN KISA SÜREDE ÜLKEME DÖNECEĞİM”

Saraçoğlu, adli sürecin doğru şekilde ilerlemesi için Türkiye'ye dönerek ifade vereceğini belirterek şöyle devam etti:

“Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir işbirliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam.”